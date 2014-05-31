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Россия готова поставить Хорватии вакцину "Спутник V"

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В Хорватии будут ждать одобрения препарата от EMA.

Россия готова поставить Хорватии вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Пленкович уточнил, что данный вопрос рассматривает Хорватское агентство лекарственных средств. Местный регулятор рассматривает возможность поставок вакцины с юридической точки зрения, соблюдая законодательство Евросоюза.

Когда Европейское агентство лекарственных средств (EMA - прим.) одобрит "Спутник V" в Евросоюзе, эту вакцину можно будет использовать в Хорватии. Мы только должны быть уверены в препарате с точки зрения общественного здравоохранения.

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

Ранее ВОЗ одобрила применение вакцины AstraZeneca при чрезвычайных ситуациях.

Видео: vijesti.hrt.hr

 
Теги: вакцина, коронавирус, россия, спутник v, хорватия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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