Россия готова поставить Хорватии вакцину "Спутник V"

Россия готова поставить Хорватии вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Пленкович на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС.

Пленкович уточнил, что данный вопрос рассматривает Хорватское агентство лекарственных средств. Местный регулятор рассматривает возможность поставок вакцины с юридической точки зрения, соблюдая законодательство Евросоюза.

Когда Европейское агентство лекарственных средств (EMA - прим.) одобрит "Спутник V" в Евросоюзе, эту вакцину можно будет использовать в Хорватии. Мы только должны быть уверены в препарате с точки зрения общественного здравоохранения.

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии