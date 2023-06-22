Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин

Отечественные специалисты готовы принимать участие в ликвидации вспышек опасных инфекций на мировой арене.Такое приветственное послание глава государства Владимир Путин сделал для участников конференции, биологам страны "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", проводимой в городе Сочи. Текст документа на пленарном заседании зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций а различных регионах мира.
Владимир Путин, президент России
Путин поинтересовался работой беспилотных КАМАЗов.
Фото и видео: http://www.icb2023.org/
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все