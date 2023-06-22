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Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин

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Глава РФ направил послание биологам страны.

Отечественные специалисты готовы  принимать участие в ликвидации вспышек опасных инфекций на мировой арене.Такое приветственное послание глава государства Владимир Путин сделал для участников конференции, биологам страны "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", проводимой в городе Сочи. Текст документа на пленарном заседании зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций а различных регионах мира.

Владимир Путин, президент России

Путин поинтересовался работой беспилотных КАМАЗов.

Фото и видео: http://www.icb2023.org/

Теги: анна попова, биологи, борьба с инфекциями, владимир путин, сочи
Категории: Тема дня,

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