Россия готова помогать в ликвидации вспышек инфекций в мире, заявил Путин

Глава РФ направил послание биологам страны.

Отечественные специалисты готовы принимать участие в ликвидации вспышек опасных инфекций на мировой арене.Такое приветственное послание глава государства Владимир Путин сделал для участников конференции, биологам страны "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения", проводимой в городе Сочи. Текст документа на пленарном заседании зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций а различных регионах мира. Владимир Путин, президент России

Путин поинтересовался работой беспилотных КАМАЗов.

Фото и видео: http://www.icb2023.org/