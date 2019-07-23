В Минтрансе отметили, что три машины доехали нормально.

Президент России Владимир Путин поинтересовался работой беспилотных КАМАЗов. Об этом он спросил на совещании с членами кабмина.

Заслушав доклад главы Минтранса Виталия Савельева, глава государства спросил о том, доехали ли новые КАМАЗы. По словам Савельева, три машины доехали нормально. Он уточнил, что сейчас работает только одна машина, в то время как у других КАМАЗов "переписывают математику".

Ранее Путин заявил, что пополнение арсеналов авиационной и морской составляющей ядерных сил идет по плану.

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