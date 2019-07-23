  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:33
160
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин поинтересовался работой беспилотных КАМАЗов

0 0

В Минтрансе отметили, что три машины доехали нормально.

Президент России Владимир Путин поинтересовался работой беспилотных КАМАЗов. Об этом он спросил на совещании с членами кабмина.

Заслушав доклад главы Минтранса Виталия Савельева, глава государства спросил о том, доехали ли новые КАМАЗы. По словам Савельева, три машины доехали нормально. Он уточнил, что сейчас работает только одна машина, в то время как у других КАМАЗов "переписывают математику".

Ранее Путин заявил, что пополнение арсеналов авиационной и морской составляющей ядерных сил идет по плану.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотный автомобиль, владимир путин, камаз, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии