Президент России Владимир Путин поинтересовался работой беспилотных КАМАЗов. Об этом он спросил на совещании с членами кабмина.
Заслушав доклад главы Минтранса Виталия Савельева, глава государства спросил о том, доехали ли новые КАМАЗы. По словам Савельева, три машины доехали нормально. Он уточнил, что сейчас работает только одна машина, в то время как у других КАМАЗов "переписывают математику".
Ранее Путин заявил, что пополнение арсеналов авиационной и морской составляющей ядерных сил идет по плану.
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