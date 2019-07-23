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Путин: пополнение арсеналов авиационной и морской составляющей ядерных сил идет по плану

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По его словам, в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой.

Пополнение арсеналов авиационной и морской составляющей ядерных сил идет по плану. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Глава государства отметил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Он также заявил, что в состав ВМФ России была введена головная подводная лодка проекта "Борей-А", а в начале года на боевое дежурство вышел фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

Вооружения российской ядерной триады позволяют эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск.

Видео: kremlin.ru

Теги: авиация, владимир путин, вмф, президент россии, ядерные силы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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