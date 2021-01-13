Россия борется против неоколониальных практик Запада, заявил Климов

Сенатор оценил влияние БРИКС и ШОС на неоколониализм Запада.

Москва вместе с остальным многополярным миром сражается против неоколониальных практик коллективного Запада в разных сферах, при сокращении противников России инструментарий неоколониалистов также сокращается. Соответствующее заявление сделал руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Парламентарий выступил перед СМИ на брифинге, организованном на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

Мы сражаемся против этих неоколониальных практик. Когда, допустим, исчезает монополия доллара - а она исчезает, в том числе, в результате деятельности БРИКС, ШОС и так далее - то, конечно, у них инструментарий сокращается, у этих новых колонизаторов. Андрей Климов, сенатор

Сенатор пояснил прессе, что в тот период, когда преодолевается монополия неоколонизаторов в технологиях и системе международной организации правовых отношений, возможности коллективного Запада для откровенного грабежа третьих стран также сужаются. Андрей Климов заметил, что страны БРИКС, ШОС и прочих альянсов сейчас вступили в активный период роста и развития. Однако пока что нельзя говорить о том, что эти геополитические игроки полностью консолидированы или уже достигли пика своей результативности.

Сенатор Климов предложил пересмотреть стратегию развития приграничных регионов.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"