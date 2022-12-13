Сенатор Климов предложил пересмотреть стратегию развития приграничных регионов

Политик рассказал о необходимости обеспечить Калининградскую область всем необходимым.

Российский сенатор, руководитель профильного комитета Совета Федерации по по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрей Климов рассказал о том, то государству важно пересматривать национальную стратегию развития приграничных регионов из-за возрастающих угроз со стороны коллективного Запада. Парламентарий заметил, что указанные территории нуждаются в особом подходе, так как страны-участницы НАТО решили вести против России гибридную войну из-за изменившейся политической ситуации.

Дополнительные усилия по организации устойчивого снабжения всем абсолютно необходимым Калининградской области морским транспортом… Сейчас здесь никаких признаков тревожных не существует, но мы должны смотреть вперёд. Андрей Климов, сенатор России

Москалькова предложила выдавать российские паспорта в консульствах.

Фото и видео: Совет Федерации