Спрос есть только на краба и северную рыбу.

Российскую икру назвали никому не нужной в мире. Лососевый продукт пользуется спросом только в РФ, Белоруссии и на Украине. Об этом заявил глава информагентства по рыболовству Александр Савельев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

У нас есть иллюзия, что наша красная лососевая икра является неким фантастическим брендом прокомментировал эксперт

По мнению специалиста, на самом деле это заблуждение. Он добавил, что украинский и белорусские рынки заполнены икрой с Аляски. Ее привозят сначала в рефрижераторных контейнерах в Германию, а уже после переправляют в другие страны заказчикам. За границей популярностью пользуется только российский краб и северная рыба.

Савельев пояснил, что дикая рыба с Севера составляет конкуренцию остальным рыбным биоресурсам. Это связано с тем, что она жирнее, при этом жир является полиненасыщенным. Это наиболее полезный жир для организма человека.

Ранее в Петербурге на 7 % подешевела красная икра.