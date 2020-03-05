Туристическим фирмам пришлось отменить каждый пятый тур в Италию.

Российскому турбизнесу угрожает кризис. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на двух источников на рынке авиаперевозок.

Осложнения на рынке связаны с новой вспышкой коронавируса и обострением политической ситуации между Россией и Турцией.

Туристическим фирмам пришлось отменить каждый пятый из проданных 100 тысяч туров в Италию. Сумму ущерба оценивают в 4,3 миллиарда рублей. Также россияне стали в два раза реже покупать туры в Турцию.

Тяжелее всего приходится авиаперевозчикам, на которых серьёзно сказалась отмена туров.

Ранее сообщалось, что в России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков.