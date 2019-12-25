"Известия" сообщили о росте количества дипфейков в РФ в 10 раз за 2,5 года

Ежегодно с данными технологиями происходит десятки тысяч атак.

Количество дипфейков, созданных для мошеннических схем, на российской территории за последние 2,5 года увеличилось более, чем в десять раз. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты из газеты "Известия". В СМИ сделали отсылку на Дмитрия Макарова, генерального директора компании, занимающейся технологиями распознания лиц VisionLabs. Эксперт уточнил, что в 2024 году по стране было выявлено 84 уникальных дипфейка, в 2025-м - 627, а к сентябрю этого года показатель достиг отметки в 900. Каждый дипфейк используется многократно. Это приводит к десяткам тысяч атак ежегодно.

Специалисты полагают, что рост использования мошенниками дипфейков связан прежде всего с низким порогом входа. Раньше для производства подделок преступникам требовалось мощное компьютерное оборудование и знание языков программирования. Однако сейчас злоумышленникам достаточно воспользоваться готовым онлайн-приложением или цифровым сервисом.

Чаще всего жертвами дипфейков становятся политические деятели, знаменитости, руководители и владельцы крупного бизнеса. Осенью 2026 года в интернете стали активно распространяться видеообращения якобы от глав российских регионов. Одним из недавних примеров стало видео с дипфейком губернатора Кемеровской области Ильи Середюка. В ролике цифровой двойник чиновника заявлял о резком повышении цен на продукты из-за увеличения ставки НДС.

В Ленобласти разоблачили дипфейки о якобы закрытии портов.

Фото: Piter.tv