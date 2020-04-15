Мера поддержки будет направлена на предприятия, которые работают в сферах, пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции.

Российскому бизнесу выдадут кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в своём вступительном слове перед заседанием правительства России по теме распространения коронавируса. На нём обсуждали поддержку экономики и бизнеса.

Путин отметил, что мера поддержки будет направлена на системообразующие предприятия, которые вошли в соответствующий список, опубликованный ранее. Президент добавил, что он будет пополнен.

Эти средства нужны закупки комплектующих и выплаты авансов поставщикам. Владимир Путин, президент России

Глава государства отметил, ставка будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями.

Ранее Кремль прокомментировал статью NYT о Владимире Путине.

Видео: Совещание Владимира Путина с правительством