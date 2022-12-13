Артист неудачно выполнил трюк в Подмосковье.

Российского рэпера Жака-Энтони госпитализировали после аварии на квадроцикле. Соответствующей информацией с подписчиками поделился друг пострадавшего. Он записал видео, на котором рассказал о ситуации. Далее ролик распространился по социальным сетям. Известно, что инцидент произошел на территории Московской области. Сейчас пациент находится в одной из местных больниц. Очевидец объяснил, что музыкант снимал какой-то контент для себя, поэтому решил выполнить трюк на экстремальном виде транспорта. Однако он не справился с управлением и столкнулся с деревом. После этой аварии Жаку-Энтони сразу же вызвали скорую помощь. На размещенных в соцсетях кадрах видно как пострадавшего на каталке погружают в автомобиль медицинской помощи.

Шесть больниц Петербурга получат оборудование для реабилитации.

Фото и видео: Telegram / 112