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Шесть больниц Петербурга получат оборудование для реабилитации
Сегодня, 19:46
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Шесть больниц Петербурга получат оборудование для реабилитации

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В этом году объем средств для проекта составил 305 млн рублей.

Шесть больниц Петербурга получат финансирование из городского и федерального бюджетов. Деньги выделят в рамках проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

В этом году объем средств для проекта составил 305 млн рублей, из них 118 выделят в рамках федеральной субсидии. Оборудование для реабилитации получат Детский многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса, детская больница № 22, многопрофильная больница №2, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, Госпиталь для ветеранов войн и больница № 20.

Ранее в Боткинской больнице сообщили о готовности лечить пациентов с одновременным гриппом и COVID-19. Также врач напомнила о важности профилактики заболеваний.

Фото: Piter.tv
 

Теги: больницы, оборудование, реабилитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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