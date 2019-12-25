Российского разведчика вызвали в суд по делу о шпионаже агента с позывным Карла

Цуркан не признаёт свою вину.

Московский городской суд согласился вызвать российского разведчика в суд в качестве засекреченного свидетеля по делу топ-менеджера российской энергетической компании "Интер РАО" Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, Цуркан шпионила в России в пользу молдавских спецслужб под позывным Карла. Российский разведчик якобы получил документы о деятельности такого агента от собственных источников в молдавских спецслужбах.

Адвокат обвиняемой Иван Павлов заявил, что Цуркан не признаёт свою вину в передаче секретных данных о поставках энергии из РФ на восток Украины и в шпионаже. Он отметил, что в уголовном деле нет доказательств кроме плохо читаемых копий нескольких страниц "анкеты" агента.

Ранее обвиняемая в шпионаже Цуркан не признала вину.

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