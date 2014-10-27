Российского бизнесмена задержали в Швейцарии по запросу США

Россиянина обвиняют в финансовых махинациях.

В Швейцарии задержали россиянина Владислава Клюшина по запросу США. Американские правоохранительные органы обвиняют россиянина в финансовых махинациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрида Райзера. Клюшин грозит экстрадиция в США. Но он против.

По данным офиса юстиции, россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Решение о передаче Клюшина американской стороне, принятое Федеральным офисом юстиции, можно обжаловать в Федеральном уголовном суде.

Российское посольство в Швейцарии подтвердило арест бизнесмена.

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