Российского бизнесмена задержали в Швейцарии по запросу США

В Швейцарии задержали россиянина Владислава Клюшина по запросу США. Американские правоохранительные органы обвиняют россиянина в финансовых махинациях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрида Райзера. Клюшин грозит экстрадиция в США. Но он против.
По данным офиса юстиции, россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников. Решение о передаче Клюшина американской стороне, принятое Федеральным офисом юстиции, можно обжаловать в Федеральном уголовном суде.
Российское посольство в Швейцарии подтвердило арест бизнесмена.
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Фото: pixabay
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