Производство вакцины очень сложно наладить в условиях пандемии.

Российское производство вакцины от COVID-19 столкнулось с объективными ограничениями. Об этом пишет издание "Профиль".

Российский фонд прямых инвестиций заявлял, что за границей произведут более миллиарда доз вакцины "Спутник V", чтобы прививать граждан более 50 стран, которые заказали препарат из РФ.

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, зампред правительства Татьяна Голикова называли разные данные о внутреннем производстве вакцины и массовой прививочной компии внутри России.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что производство вакцины очень сложно наладить в условиях пандемии коронавируса. При этом, отмечает эксперт, фармацевтическая промышленность России сильно зависит от Китая.

Ранее Мишустин заявил, что Россия лидирует в мире по вакцинации населения от COVID-19.

Фото: Piter.tv