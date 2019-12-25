Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия лидирует в мире по вакцинации населения от COVID-19.
Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей.
Михаил Мишустин, председатель правительства России
Также Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники — с 1 по 10 января. Заявление он сделал на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе.
Он подчеркнул, что число пунктов будет увеличиваться одновременно с ростом поставок вакцин.
Фото: pixabay.com
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