Он призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия лидирует в мире по вакцинации населения от COVID-19.

Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей. Михаил Мишустин, председатель правительства России

Также Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации россиян в праздники — с 1 по 10 января. Заявление он сделал на совещании с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе.

Он подчеркнул, что число пунктов будет увеличиваться одновременно с ростом поставок вакцин.

Фото: pixabay.com