Российско-китайский мультсериал "Панда и Крош" вышел на телеканале "Карусель"

Анимационный сериал "Панда и Крош" от создателей "Смешариков" вышел в России на телеканале "Карусель". Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Рики".
Главные героями мультика стали Панда и самый популярный персонаж "Смешариков", голубой кролик Крош. По сюжету, они лучшие друзья, которые живут в магазине игрушек и отправляются в различные приключения по ночам.
Премьера мультфильма состоялась в Китае на детском телеканале CCTV.
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Видео: YouTube / Смешарики Cadre резерв
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