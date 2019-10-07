  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:12
128
lesjasap
Код вставки плеера

Российским "террористам" пересчитают зарплату

0 0

Они больше не будут получать фиксированную ставку в 10 тысяч рублей.

Россияне, попавшие в список "террористов и экстремистов", не получат фиксированные деньги. Ранее государство платило фигурантам по 10 тысяч рублей от полученной зарплаты

По новым правилам граждане начнут получать сумму, соответствующую прожиточному минимуму. В каждом конкретном регионе этот показатель собственный. Изменения предложила Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Напомним, что закон о фиксированной сумме принят в 2013 году, но прожиточный минимум успел измениться. Таким образом для арестантов наказание все больше ужесточается, хотя по закону - все тоже самое.

Эта сумма была установлена в 2013 году и с тех пор никак не изменялась, хотя рубль за то же время подешевел практически вдвое. Получается, что наказание все ужесточается и ужесточается, хотя буквы те же

комментирует проблему эксперт

На данный момент законопроект находится на межведомственном рассмотрении.

Ранее Piter.tv писал о том, что названы города России с самой высокой зарплатой за 2019 год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Monash University, Следственный комитет Российской Федерации

Теги: зарплата, террористы, экстремизм
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии