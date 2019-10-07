Названы города России с самой высокой зарплатой за 2019 год

Во время исследования специалисты учитывали ценовой фактор.

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат в 2019 году. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на соответствующее исследование.

Во время исследования специалисты учитывали ценовой фактор. Самая высокая оплата труда была зафиксирована в Москве. В первом полугодии средняя зарплата в российской столице составила 97 тысяч рублей.

На втором месте в рейтинге оказался Южно-Сахалинск, где в среднем люди получают 90,6 тысяч рублей. На третье место попали сразу три города со средней зарплатой 80 тысяч рублей в месяц. К ним относятся Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Ранее мы писали, что доходы среднего класса в России продолжают падать.

Видео: Piter.TV