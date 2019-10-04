Доходы среднего класса в России продолжают падать

Все меньше и меньше граждан могут причислить себя к среднему классу.

Доходы среднего класса в России продолжают стабильно падать с 2014 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на доклад Высшей школы экономики. Обычно причиной "вытеснения" граждан из категории становится рождение ребенка или выход на пенсию.

Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась до 15,1%. В 1990 году она насчитывала 18,8%. У более чем 50% представителей класса снижается зарплата, если учитывать реальную покупательную способность. Процесс происходит в течение пяти лет.

Сейчас в стране насчитывается около 38,2% населения, относящегося к среднему классу. Всем характеристикам среднего класса соответствуют только 7% населения, а это 10,3 млн человек. Показателями причастности к данной категории является наличие загородного дома или крупных сбережений, использование платных медицинских услуг, а также обладание властным ресурсом, например, подчиненными сотрудниками на работе.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Bloomberg , PBS NewsHour