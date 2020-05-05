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Российским регионам разрешили пересмотреть тарифы для электричек

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О постановлении ФАС сообщили на официальном сайте регулятора.

Представители Федеральной антимонопольной службы разрешили властям регионов страны пересматривать размер экономически обоснованных тарифов на проезд в электричках пригородного сообщения. Причиной этому стало падение пассажиропотока на 50%.

Отмечается, что цены для пассажиров должны будут удерживаться в формуле "инфляция минус". Тарифы для пассажиров не изменятся.

В ФАС уточнили, что поправки связаны только с определением тарифов и не связаны с возможными действиями региональных властей, которые могут отменять маршруты вместе с Минстрансом. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге повторно продезинфицировали Московский вокзал. Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции железнодорожники и спасатели продезинфицировали семь тысяч квадратных метров Московского вокзала.

Видео: Ecoclimax, Dan Oanea / YouTube

Теги: ржд, россия, электрички
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

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