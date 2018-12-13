Российским дорожникам разрешат класть асфальт в снег, дождь и даже мороз

Исключение: резкий ветер вместе с минусовой температурой и сильные ливни.

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта. Согласно нововведениям, класть новый асфальт можно и в неблагоприятную погоду по заказу Росавтодора.

По новому ГОСТу работы могут проводиться в снег, дождь и даже мороз. Исключение: резкий ветер вместе с минусовой температурой и сильные ливни. Непогодой будут считать температуру от +5°С до -10°С весной и летом, от +10°С до -10°С осенью и зимой.

Сейчас ГОСТ проходит общественное обсуждение, финальная версия будет представлена в конце осени. Сейчас ремонтировать дорогу можно только в сухую погоду весной и летом при температурах не ниже 5 градусов тепла, осенью – при температуре не ниже 10 градусов выше нуля.

К октябрю 2019 в Петербурге отремонтируют Российский путепровод за 60 миллионов рублей.

Видео: Piter.TV; YouTube