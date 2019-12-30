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Российским домохозяйкам предложили платить пособие
Сегодня, 11:29
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lesjasap

Российским домохозяйкам предложили платить пособие

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Оно будет равняться 12 тысячам рублей ежемесячно.

Российским домохозяйкам предложили платить пособие. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ предполагает, что деньги будут выдаваться в случае, если в семье от трех человек. втором предложения выступил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщили "Известия".

Выплата составит чуть больше 12 тысяч рублей ежемесячно. Данная мера является способом к повышению рождаемости. Инициатор предложения отметил, что домашние дела - это тяжелый и изнуряющий труд, который должен быть оплачен. Депутат добавил, что нередко чисто бытовые проблемы препятствуют тому, чтобы в семье появились дети.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 1 февраля в России на 3 % вырастут соцвыплаты и пособия.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: домохозяйка, пособие
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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