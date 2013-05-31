Выращивать зелень и употреблять ее в пищу - законно.

Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку. В интервью информационному агентству "Прайм" правозащитник Евгений Корчаго заявил о том, что сама петрушка не оказывается под действием закона. Речь идет только о семенах петрушки кудрявой. Они включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Эксперт объяснил гражданам, что употреблять зелень в пищу и выращивать ее на собственном участке - законно.

В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло. Евгений Корчаго, эксперт

Напомним, что за культивацию семян петрушки с целью получения наркотического масла может грозить ответственность в соответствии со статьей 228 УК РФ. Наказание предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере оплаты труда за период до трех месяцев. Также нарушителю могут назначить обязательные работы до 480 часов или исправительные работы на два года. Правозащитник не исключил ограничения и лишения свободы по статье.

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