Врач рассказала, как восполнить дефицит витамина А в организме.

Елена Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A. Об этом телемедик сообщила в собственном аккаунте в Instagram. Врач напомнила, что в перечень продуктов, которые содержат данное вещество входит треска (20 суточных норм в 100 граммах), сухая паприка и замороженная петрушка (10 суточных норм в 100 граммах),печень (шесть суточных норм в 10 граммах), морковка (три суточные нормы в 100 граммах).

принципе, здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые "супербогаты"...Витамин A при беременности не употребляется как витаминка, он строго контролируется врачом, и вы строго следите за дозой Елена Малышева, российский врач

Доктор рассказала, что человек не должен превышать дозировку витамина А более чем 1300 МКГ для всех полов и возрастов. Для мужчины нормой является 900 МКГ, для подростков и детей - 300-600 МКГ, для женщин - 700 МКГ. Передозировка витамина А увеличивает риск развития рака, а у курящего населения он повышается еще сильнее. Она призвала отказаться от витамина А тех, кто употребляет никотин.

Напомним, что витамин А отвечает за обновление кожи и зрение.

Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии.

Фото: YouTube/Жить здорово!