Петербургский врач назвал четыре главных симптома для госпитализации с ковидом

По словам медика, степень поражения легких еще не определяет необходимость госпитализации.

Главврач и директор частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах назвал главные симптомы для госпитализации с коронавирусом. Как передает "Росбалт", без показаний к госпитализации людей с COVID-19 не кладут в стационар.

Решение о том, положить человека в больницу или отпустить его домой, принимает только врач приемного отделения. Для этого, заметил Авербах, существуют методические указания, а также приказы и распоряжения городского комитета по здравоохранению и Минздрава.

Степень поражения легких, по словам врача, не является определяющим критерием для госпитализации, поскольку КТ не отражает полную картину течения болезни. Госпитализируют с "букетом" из одышки, кашля, температуры и сатурации кислорода менее 93, и порядка половины пациентов в стационарах находятся именно ради кислорода. Наличие пульсоксиметров и кислородных концентраторов дома у людей могли бы освободить множество коек, но такие приборы не каждому по карману.

Тем временем, губернатор заявил о разработке смягчений ограничений в Петербурге после Нового года.

Фото: Piter.TV