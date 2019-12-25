Петербургский врач назвал четыре главных симптома для госпитализации с ковидом

Главврач и директор частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах назвал главные симптомы для госпитализации с коронавирусом. Как передает "Росбалт", без показаний к госпитализации людей с COVID-19 не кладут в стационар.
Решение о том, положить человека в больницу или отпустить его домой, принимает только врач приемного отделения. Для этого, заметил Авербах, существуют методические указания, а также приказы и распоряжения городского комитета по здравоохранению и Минздрава.
Степень поражения легких, по словам врача, не является определяющим критерием для госпитализации, поскольку КТ не отражает полную картину течения болезни. Госпитализируют с "букетом" из одышки, кашля, температуры и сатурации кислорода менее 93, и порядка половины пациентов в стационарах находятся именно ради кислорода. Наличие пульсоксиметров и кислородных концентраторов дома у людей могли бы освободить множество коек, но такие приборы не каждому по карману.
Тем временем, губернатор заявил о разработке смягчений ограничений в Петербурге после Нового года.
Фото: Piter.TV
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