Губернатор заявил о разработке смягчений ограничений в Петербурге после Нового года

Беглов призвал использовать СИЗ и соблюдать социальную дистанцию.

В понедельник, 14 декабря, в своем традиционном радиообращении губернатор Петербурга заявил, что Смольный приступил к проработке вариантов смягчения коронавирусных ограничений после Нового года.

Если эпидемиологическая обстановка улучшится, то возможны смягчения. Также глава города поблагодарил всех, поддержал необходимость соблюдения правил Роспотребнадзора, а также призвал использовать маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности сократить контакты.

Также уточняется, что Смольный разрабатывает план помощи предприятиям ресторанного и гостиничного бизнеса, в том числе продлеваются налоговые льготы.

Ранее мы писали, что пункты вакцинации от коронавируса откроют в декабре в Петербурге по 70 адресам.

Фото: Piter.TV