Российский вооруженный бизнесмен прервал футбольный матч в Греции

Piter.TV публикует кадры инцидента, который произошел в Салониках на футбольном матче чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК.

Российский предприниматель Иван Саввиди прервал матч между командами ПАОК и АЕК на чемпионате Греции по футболу.

Иван Саввиди является владельцем ПАОК. В конце матча при счете 0:0 бизнесмен разозлился на судью Георгиоса Коминеса, за то что тот не засчитал гол его команды из-за офсайда. Саввиди активно жестикулируя и громко крича, выбежал на поле и набросился с обвинениями на арбитра. Охранники отвели взбешенного бизнесмена. На поясе у бизнесмена в кобуре, на всеобщем обозрении, виден был пистолет. Арбитр и команда и тренер АЕК покинули поле, матч был досрочно завершен.

Как стало известно, спустя пару часов после совещания, гол все же засчитали. В этом матче команда ПАОК победила со счетом 1:0. Футболисты АЕК матч доигрывать отказались, ссылаясь на угрозу безопасности.

Иван Саввиди является российским предпринимателем. Он родом из Греции. Саввиди является основателем и владельцем крупного агрокомплекса "Группа Агроком". Он был создан в 2004 году в Ростове-на-Дону. В него входят более 40 крупных предприятий, в том числе "Донской табак", "Тавр", тепличные и рыбоводческие хозяйства, "Аква-Дон" и другие.

Фото: Twitter/@PAOKinEnglish

Видео: Twitter/@carrusel