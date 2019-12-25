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Российский военный самолет сбил пять фонарей при взлете и продолжил полет
Сегодня, 15:10
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Российский военный самолет сбил пять фонарей при взлете и продолжил полет

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В результате инцидента никто не пострадал.

Российский военный самолет сбил пять фонарей при взлете и продолжил полет. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По информации от источника, инцидент зафиксирован на территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 25 мая. Сведения подтверждены в пресс-службе Центрального военного округа.

Военный Ту-134 во время взлета допустил столкновение в элементами освещения аэропорта Кольцово. В результате инцидента никто не пострадал.

источник ТАСС

Известно, что опоры освещения оказались задеты во время тренировок. Реактивный  поток от двигателей совершил воздействие на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы. По завершению планового полета борт приземлился в штатном режиме. На работу воздушной гавани инцидент не повлиял. Пассажиров в самолете не было, а экипаж не травмировался.

В Пушкинском районе Петербурга построили "аэропорт имени Беглова".

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, военный самолет, екатеринбург, кольцово, ту-134, фонари, центральный военный округ
Категории: Новости России, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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