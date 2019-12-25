В Пушкинском районе Петербурга построили "аэропорт имени Беглова"

Жители напомнили Смольному о проблеме с транспортной инфраструктурой.

Во вторник, 25 мая, на Камероновской улице жители ЖК "Александровский" решили напомнить властям о транспортной проблеме по-своему и установили "аэропорт имени Беглова".

Взлетной полосой послужила Камероновская улица, также установили "кассу" и "диспетчерскую вышку". "Аэропорт" простоял примерно четыре часа, его ликвидировали рабочие.

В соцсети даже появился видеоролик, как выглядел бы взлет и посадка в аэропорту "имени Александра Дмитриевича Беглова" по маршруту ЖК "Александровский" – ЖК "Инкери". Полет занял всего 30 секунд. Петербуржцы приняли идею с юмором, а в комментариях поинтересовались, когда отбывает вечерний чартер до детсада и дневной – до аптеки.

Напомним, из-за отсутствия дорог жители ЖК живут словно на острове шесть лет: до соединения территории ЖК с улицей Саперной напрямую не хватает всего 700 метров, чтобы у петербуржцев был полноценный выезд.

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Фото: vk.com/newpushkincity