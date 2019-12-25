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Смольный купит 19 однокомнатных квартир для детей-сирот
Сегодня, 17:08
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nadezhda_sib

Смольный купит 19 однокомнатных квартир для детей-сирот

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Итоги аукциона подведут в июне этого года.

Комитет имущественных отношений Петербурга объявил аукцион на приобретение квартир для детей-сирот, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Власти готовы приобрести в собственность недвижимость с максимальной ценой контракта 104,4 млн рублей. КИО купит 19 однокомнатных квартир общей площадью от 33 до 42 "квадратов". Жилье должно быть в строящемся доме со сроком ввода в 2021 году. 

Закупка будет осуществляться путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Итоги аукциона станут известны в конце июня. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодые семьи Кронштадта получили документы на квартиру. 

Фото: Piter.TV

Теги: дети-сироты, недвижимость, социальное жилье
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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