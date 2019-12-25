Молодые семьи Кронштадта получили документы на квартиру

Семьи участвовали в целевой программе "Молодежи доступное жилье".

В Кронштадте сегодня, 14 мая, документы на новые квартиры получили молодые семьи, передает Смольный. Участников целевой программы "Молодежи доступное жилье" поздравил губернатор.

Отмечается, что 184 семьи получат квартиру на условиях 10-летней беспроцентной рассрочки в доме №8к1 на улице Красная в Кронштадте.

По словам Беглова, Кронштадт – один из лучших городов страны, активно развивается и расширяет инфраструктуру. Так, в прошлом году на программу ремонта старого фонда выделили более миллиарда рублей, а в этом выделят почти 2 миллиарда.

Отметим, что участникам программы предоставляется выбор, в какой форме воспользоваться помощью от государства: можно получить социальную выплату, беспроцентный заем на 10 лет или приобрести квартиру от оператора в рассрочку на льготных условиях и без процентов.

Ранее мы писали, что дольщица из Петербурга отсудила 2 млн рублей за долгое ожидание квартиры.

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