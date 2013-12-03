Дольщица из Петербурга отсудила 2 млн рублей за долгое ожидание квартиры

Раскошелиться придется представителям строительной компании.

Дольщица из Петербурга отсудила отсудила 2 млн рублей за долгое ожидание квартиры у строительной компании. Как рассказали 13 мая в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов Северной столицы, сумма оказалась неустойкой за нарушение сроков передачи жилья, строители заплатили за медлительность дважды.

Договор о долевом строительстве с компанией был заключен в 2013 году, а через год уже должна была быть готова трехкомнатная квартира в доме – такие условия отметила пострадавшая. Женщине пришлось заплатить 7,3 млн рублей, однако квартиру в срок получить не удалось.

В 2019-м году Смольнинский районный суд после ее иска постановил взыскать в ее пользу неустойку за нарушение сроков передачи квартиры за время просрочки – с 2014-го по середину 2017 года. Квартиру она получила летом 2017-го, однако у нее появилось право потребовать компенсацию за период ожидания сдачи. Суд вынес решение о взыскании с застройщиика по этому вопросу 2,153 млн рублей.

Компания рассчиталась с дольщицей только после вынесенного постановления о запрете регистрационных действий земельного участка и жилых помещений.

Ранее мы сообщали о том, что в отношении петербургского предпринимателя, бывшего главы совета директоров ОАО "Компания "Усть-Луга" Ильи Баскина поступил банкротный иск. Первое заседание назначено на 26 мая.

Фото: Piter.tv