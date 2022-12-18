Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении

По его словам, продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация.

Российский военный с позывным "Ливень" рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта. Военнослужащий отметил, что противник ожесточенно обороняется, однако российские подразделения выполняют свои задачи и потихоньку продвигаются. Он также добавил, что продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS.

Видео: Telegram / РИА Новости