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Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении

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По его словам, продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация.

Российский военный с позывным "Ливень" рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта. Военнослужащий отметил, что противник ожесточенно обороняется, однако российские подразделения выполняют свои задачи и потихоньку продвигаются. Он также добавил, что продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы россии, пехота, сватовское направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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