Российский военный рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении

Российский военный с позывным "Ливень" рассказал о продвижении пехоты на Сватовском направлении. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".
По его словам, российская пехота при поддержке авиации и артиллерии теснит украинскую армию на разных участках фронта. Военнослужащий отметил, что противник ожесточенно обороняется, однако российские подразделения выполняют свои задачи и потихоньку продвигаются. Он также добавил, что продвижению пехоты активно содействует артиллерия и авиация.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили один беспилотник и девять снарядов РСЗО HIMARS.
Видео: Telegram / РИА Новости
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