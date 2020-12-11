Супруге шофера удалось выбраться, она отделалась серьезными ожогами.

Российский водитель на ходу поджег микроавтобус с пассажирами и погиб. Об этом сообщили журналисты местного издания "Крыминформ" со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что трагедия произошла 11 декабря на Южнобережном шоссе с машиной Mercedes Sprinter.

По предварительным данным, водитель машины заблокировал двери изнутри и поджег горючую жидкость. Подробности происшествия сейчас выясняются представитель полиции по региону

В социальных сетях появилось видео произошедшего. На кадрах заметно, что сейчас на месте пожара работают спасатели. Данные о числе людей, которые находились в пострадавшем транспортном средстве, уточняются. Журналисты "Вести Крым" написали, что в салоне "Мерседеса" находились только шофер и его супруга. Последней удалось выбраться из машины. Она получила серьезные ожоги тела.

По факту гибели водителя Следственный комитет ведет проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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Видео: Telegram / Крыминформ