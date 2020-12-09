В регионе введен запрет на корпоративы и фуршеты с 20 декабря по 15 января.

Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнениями за участие в корпоративах на Новый год. Об этом глава Крыма рассказал коллегах в рамках заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Спикер заметил, что парламентариев также ждет наказание - исключение из их политической партии.

Мониторим информационное пространство. В случае, если будут замечены должностные лица, не важно, какого уровня, то по должностным лицам - вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего. С депутатским корпусом – вплоть до исключения из партии Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что в регионе введен запрет на проведение корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря по 15 января. При этом полуостров не прекращает принимать туристов. Однако запрещены массовые гуляния на площадях, домах культуры, школах, детских садах. Аксенов заметил, что должностные лица должны показывать пример населению по соблюдению мер профилактики.

Роспотребнадзор не исключил ужесточение мер по коронавирусу в Крыму.

Видео: FB / Сергей Аксенов