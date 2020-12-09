В ведомстве отметили, что это произойдет, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Роспотребнадзор не исключил ужесточение мер по коронавирусу в Крыму. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции в регионе сообщила глава управления Наталья Пеньковская. Чиновница уточнила, что новые ограничительные меры возможны в том случае, если эпидемиологическая ситуация на полуострове будет ухудшаться.

Как бы это ни звучало непопулярно, но, если ситуация не будет меняться (к лучшему - ред.), мной, как главным государственным санитарным врачом республики, будут предложены определенные ограничительные мероприятия на уровне республики Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по Крыму

По данным спикера, сейчас Крым по темпу прироста занимает четвертую строчку по стране. По Южному федеральному округу за последние две недели регион опережает Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области по показателю среднесуточной заболеваемости населения.

Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму.

Видео: FB / Сергей Аксенов