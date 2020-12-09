В регионе фиксируется негативная динамика по числу новых зараженных.

Сергей Аксенов оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму. Об этом глава региона заявил на оперативном заседании штаба по борьбе с распространением COVID-19. Чиновник уточнил, что за последнюю неделю на полуострове с инфекцией было госпитализировано 872 человека. При этом выписались из стационара 1449 пациентов. Их место заняли еще 350 человек с пневмонией, а выписано после данного диагноза - 169.

У нас, к сожалению, динамика негативная. За неделю у нас увеличилось количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей - 1797 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано, к сожалению, 48 летальных случаев Сергей Аксенов, глава Крыма

Глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская объяснила, что эксперты характеризуют ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как имеющую тенденцию к росту. Однако резкий скачок числа новых зараженных не наблюдается.

Опреснительные установки могут построить еще в четырех городах Крыма.

Видео: FB / Сергей Аксенов