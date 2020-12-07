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Опреснительные установки могут построить еще в четырех городах Крыма

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Сейчас во многих населённых пунктах питьевая вода подаётся утром и вечером, по графику.

Опреснительные установки могут построить еще в четырех городах Крыма. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов на совещании по ситуации с водоснабжением.

Он отметил, что подобные установки должны быть в прибрежных городах. Сейчас в 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов, а также в Симферополе питьевая вода подаётся утром и вечером, по графику. Причина - засуха и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского.

Пилотный проект с учетом остроты ситуации мы делаем сейчас в Симферополе.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он отметил, что многие муниципалитеты сейчас "сидят" на подземных источниках — однако у них, по мнению Аксёнова, должна быть альтернатива в виде опреснительных установок. Он заявил, что их следует установить в Судаке, Керчи и Феодосии.

Ранее Аксёнов поручил отработать точность соблюдения графиков подачи воды в Ялте.

Видео: VK / Сергей Аксенов

 

Теги: вода, крым, опреснительные установки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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