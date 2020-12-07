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Аксёнов поручил отработать точность соблюдения графиков подачи воды в Ялте

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Граждане должны быть уверены в том, что в определённые три часа у них будет вода.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил Янине Павленко. и.о главы городской администрации, отработать точность соблюдения графиков подачи воды в Ялте.

У вас сложная ситуация, система водоснабжения Ялты отличается от других регионов Республики Крым.

Серегй Аксёнов, глава Крыма

Он подчеркнул, что граждане должны быть уверены в том, что в определённые три часа у них будет вода. Павленко же заявила, что план подачи воды ещё будет дорабатываться. Сейчас приоритетное направление - бесперебойная поставка воды во все больницы, социальные учреждения.

Ранее Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут массовую вакцинацию от COVID-19.

Видео: ВК/Сергей Аксенов

Теги: аксенов, крым, ялта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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