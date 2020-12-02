Сергей Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут массовую вакцинацию от COVID-19. Об этом глава региона заявил коллегам на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Чиновник отметил, что полуостров получит российскую вакцину "Спутник V", а прививочная кампания для местного населения запланирована не ранее января 2021 года.
Мы определяемся, что в первую очередь вакцинируем тех, кто на передовой работает… Посмотрим, какие объемы вакцин получим. Думаю, что это все будет в январе месяце, не раньше
Сергей Аксенов, глава Крыма
Напомним, что первыми вакцину от коронавируса получит медицинский персонал, учителя, сотрудники Роспотребнадзора, социальные работники, а также другие специалисты, для которых существует риск заражения. На данный момент составляется соответствующий реестр. Власти региона также прорабатывают логистику и места для массовой вакцинации населения.
Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму.
Видео: FB / Сергей Аксенов
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