Прививки первыми сделают медики, учителя, соцработники.

Сергей Аксенов рассказал, когда в Крыму начнут массовую вакцинацию от COVID-19. Об этом глава региона заявил коллегам на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Чиновник отметил, что полуостров получит российскую вакцину "Спутник V", а прививочная кампания для местного населения запланирована не ранее января 2021 года.

Мы определяемся, что в первую очередь вакцинируем тех, кто на передовой работает… Посмотрим, какие объемы вакцин получим. Думаю, что это все будет в январе месяце, не раньше Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что первыми вакцину от коронавируса получит медицинский персонал, учителя, сотрудники Роспотребнадзора, социальные работники, а также другие специалисты, для которых существует риск заражения. На данный момент составляется соответствующий реестр. Власти региона также прорабатывают логистику и места для массовой вакцинации населения.

Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму.

Видео: FB / Сергей Аксенов