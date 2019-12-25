В регионе больше не наблюдается взрывной рост числа новых зараженных.

Сергей Аксенов заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Крыму. Об этом глава региона рассказал коллегам в рамках заседания оперативного штаба по распространению коронавируса. Чиновник отметил, что на полуострове больше не фиксируется взрывной рост числа новых зараженных. Аксенов заметил, что эпидемиологическая ситуация медленно, но выравнивается.

За последние три недели у нас самые маленькие темпы прироста по сравнению с теми, которые мы фиксировали с августа. То есть 2,2, 2,6, 2,7 – это были наши цифры с августа, и последние три недели - 1,72, 1,75, 1,7. Хотя в целом по стране среднероссийские показатели 1,2 Наталья Пеньковская, глава Роспотребнадзора по Крыму

В региональном Роспотребнадзоре заявили, что самый высокий показатель по распространению инфекции регистрируется на Алтае, ЕАО, Крыму, НАО, Петербурге, Вологодской и Смоленской областях, Пермском крае.

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