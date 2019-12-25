Фуршеты на массовых мероприятиях придётся отменить.

В Крыму из-за коронавируса отменят новогодние корпоративы. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов во время совещания оперативного штаба.

Он отметил, что в вечернее время граждане не соблюдают масочный режим. Однако Аксёнов признал, что делать это постоянно практически невозможно.

С учетом того, что на полуостров приедут отдыхать в санатории, мы будем договариваться с отельерами. Сергей Аксёнов, глава Крыма

По его словам, фуршеты на массовых мероприятиях придётся отменить. Аксёнов заметил, что вводить локдаун в сферах экономики не будут, однако заведения общественного питания и развлекательного характера не смогут работать с 22:00 по 08:00. Они смогут работать навынос. Мера будет действовать с 20 декабря по 15 января.

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