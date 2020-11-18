Винзавод "Массандра" выставлен на аукцион за 5,3 миллиардов рублей. Об этом говорит лот на "Единой электронной торговой площадке".
Заявки на участие в аукционе принимаются до 18:00 по московскому времени 8 декабря. Сами торги состоятся 14 декабря. На них выставлено 100% акций.
Отметим, что накануне глава Крыма Сергей Аксёнов предложил гендиректору "Массандры" Янине Павленко стать главой администрации Ялты. Предпринимательница приняла предложение.
Ранее в Крыму рассказали о последствиях ареста российских самолетов для Украины.
Видео: YouTube / Первый Севастопольский
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