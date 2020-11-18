Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов предложил гендиректору "Массандры" Янине Павленко стать главой администрации Ялты.

Винзавод "Массандра" выставлен на аукцион за 5,3 миллиардов рублей. Об этом говорит лот на "Единой электронной торговой площадке".

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18:00 по московскому времени 8 декабря. Сами торги состоятся 14 декабря. На них выставлено 100% акций.

Отметим, что накануне глава Крыма Сергей Аксёнов предложил гендиректору "Массандры" Янине Павленко стать главой администрации Ялты. Предпринимательница приняла предложение.

Ранее в Крыму рассказали о последствиях ареста российских самолетов для Украины.

Видео: YouTube / Первый Севастопольский