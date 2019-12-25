В Крыму рассказали о последствиях ареста российских самолетов для Украины. С заявлением выступил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".
Мурадов считает, что подобными действиями Киев провоцирует Москву к аресту большого числа объектов на территории России, которые принадлежат украинским чиновникам и бизнесу. Он подчеркнул, что таких довольно много в Крыму.
Постпред президента считает, что если Москва пойдёт на такой шаг, то украинские олигархи и чиновники "по полной" отблагодарят руководство страны.
Ранее мы писали, что Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета.
Фото: pixabay.com
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