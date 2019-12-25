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В Крыму рассказали о последствиях ареста российских самолетов для Украины
Сегодня, 9:35
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matveyvn

В Крыму рассказали о последствиях ареста российских самолетов для Украины

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Если Москва пойдёт на такой шаг, то украинские олигархи и чиновники "по полной" отблагодарят руководство страны.

В Крыму рассказали о последствиях ареста российских самолетов для Украины. С заявлением выступил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Мурадов считает, что подобными действиями Киев провоцирует Москву к аресту большого числа объектов на территории России, которые принадлежат украинским чиновникам и бизнесу. Он подчеркнул, что таких довольно много в Крыму.

Постпред президента считает, что если Москва пойдёт на такой шаг, то украинские олигархи и чиновники "по полной" отблагодарят руководство страны.

Ранее мы писали, что Украина арестовала 44 летавших в Крым российских самолета.

Фото: pixabay.com

Теги: арест самолётов, крым, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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