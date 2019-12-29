РФ и Сербия успешно реализовывают совместные энергетические и промышленные проекты.

Российский торгпред оценил размер дохода Сербии от "Турецкого потока". В совместные энергетические и промышленные проекты вкладываются миллиарды долларов. Об этом "РИА Новостям" заявил глава Торгового представительства РФ Андрей Хрипунов.

Именно данные сферы являются основными в сотрудничества Москвы и Белграда. Приход в страну "Газпрома" позволил сделать ключевым источником дохода Нефтяную индустрию. Сейчас в Сербии около 15% средств бюджета приходит именно от российской компании. В частности, речь идет о сотрудничестве по расширению газохранилища Банатски-Двор. Отмечается модернизация НПЗ Панчево и продолжение строительства "Турецкого потока".

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