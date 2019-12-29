В Амман приехали главы православных церквей для совещания по Украине

Обсудят главные новости в православии

В нём участвуют патриархи Кирилл (Россия), Феофил (Иерусалим), Ириней (Сербия). Также в Амман прибыл митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Они обсудят важнейшие вопросы мирового православия. Коснутся и темы Украины.

Константинопольская Церковь от участия в этой встрече категорически отказалась.

Патриарх Варфоломей заявил, что только он имеет право собирать межправославные собрания.

Также патриархи обсудят "катарский" вопрос между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами.

Видео: YouTube / russianchurch