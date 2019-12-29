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В Амман приехали главы православных церквей для совещания по Украине

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Обсудят главные новости в православии

В нём участвуют патриархи Кирилл (Россия), Феофил (Иерусалим), Ириней (Сербия). Также в Амман прибыл митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Они обсудят важнейшие вопросы мирового православия. Коснутся и темы Украины.

Константинопольская Церковь от участия в этой встрече категорически отказалась.

Патриарх Варфоломей заявил, что только он имеет право собирать межправославные собрания.

Также патриархи обсудят "катарский" вопрос между Антиохийским и Иерусалимским патриархатами. 

Видео: YouTube / russianchurch

Теги: амман, патриарх, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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