Препарат относится к группе легочных сурфактантов.

В пятницу, 27 марта, стало известно о том, что в Петербурге предложили лечить осложнения от COVID-19 с помощью препарата для рогатого скота. Соответствующий аппарат разработали в научном центре радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова.

Известно, что соответствующий аппарат относится к группе легочных сурфактантов. По мнению разработчиков, он поможет сократить срок пребывания больного на аппарате искусственной вентиляции легких. Изначально этот препарат предполагалось использовать исключительно для легких крупного рогатого скота.

Отмечается, что аппарат не борется с коронавирусом, а лишь помогает справиться с осложнениями.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина.