Мальчик госпитализирован.

Российский полицейский душил подростка со словами "ты сдохнешь". Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Подъем". Они опубликовали ролик, заснятый на территории города Темрюк Краснодарского края. на кадрах показан момент грубого задержания представителем закона несовершеннолетнего мальчика.

Очевидцы рассказали, что правоохранитель прибыл на вызов из-за жалоб соседей на громкую музыку. В квартире кроме мальчика находилась девушка, которая засняла на видео, как полицейские применяет в отношении подростка удушающий прием.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Telegram-канал "ЧП Краснодар" заявил о том, что к мальчику приезжал полицейский. Он требовал у пострадавшего подписать документ о том, что тот оказывал сопротивление. В отношении офицера ведется служебная проверка.

В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе.

Видео: Telegram/ Подъем