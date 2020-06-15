У мальчика изъяли бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова.

В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе. Об этом сообщили представители ЦОС ФСБ России. По данным силового ведомства, несовершеннолетний подозревается в организации нападения на учебное заведение. У мальчика оперативники изъяли самодельное взрывное устройство, коктейли Молотова, поражающие элементы и компоненты для изготовления бомбы, холодное оружие. На данный момент известно, что задержанный подросток 2005 года рождения.

У него изъяты средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения пресс-релиз ЦОС ФСБ России

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление взрывчатых устройств. В ближайшее время силовики вынесут процессуальное решение по возбуждению дела по статье за подготовку к убийству двух и более лиц.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации