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В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

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У мальчика изъяли бомбу, холодное оружие и коктейли Молотова.

В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе. Об этом сообщили представители ЦОС ФСБ России. По данным силового ведомства, несовершеннолетний подозревается в организации нападения на учебное заведение. У мальчика оперативники изъяли самодельное взрывное устройство, коктейли Молотова, поражающие элементы и компоненты для изготовления бомбы, холодное оружие. На данный момент известно, что задержанный подросток 2005 года рождения. 

У него изъяты средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения

пресс-релиз ЦОС ФСБ России

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление взрывчатых устройств. В ближайшее время силовики вынесут процессуальное решение по возбуждению дела по статье за подготовку к убийству двух и более лиц.

ФСБ за подготовку теракта задержала россиянина с коктейлями Молотова и мачете.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: волгоград, массовое убийство, подросток, терроризм, цос фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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